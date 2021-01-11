Gaziantep’te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, vatandaşlar çarşılara akın etti. Alışveriş için çarşılara çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Gaziantep’te vatandaşlar, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından Gaziler Caddesi’nde alışveriş yapan vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Caddede bulunan polis ve zabıta ekipleri oluşan yoğunluk nedeniyle denetimleri sıklaştırarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde uyardı.

Öte yandan Gaziantep’te dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 360 kişiye 900’er lira idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI