Gaziantep’te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir kapkaç ve iki dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen bir kapkaç ve iki dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Mağdurların şikayeti ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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