Gaziantep’te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, şehrin işlek cadde ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle dün saat 21.00’de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’in en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıda olan az sayıda vatandaşın izin belgelerini kontrol etti. Denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi.

FOTOĞRAFLI