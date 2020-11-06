Gaziantep’te, hırsızlık şebekesi çökertildi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde tescili yapılan 9 bin 369 anıt ağaçtan 297'sinin bulunduğu, tanıtım amaçlı internet sitesi hazırladı. Siteye göre Türkiye'nin en yaşlı ağacı 4 bin 115 yaşında Zonguldak'taki porsuk, en uzun ağacı 55 metrelik Gümüşhane'deki göknar, en geniş gövde çaplısı ise Kastamonu'daki 880 santimetrelik doğu çınarı oldu. Bronz Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacının oldukça sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi.