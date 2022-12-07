Gaziantep’te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari FETÖ/PDY hükümlüsü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari M.A.’nın kentte bulunduğunu belirledi. M.A. düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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