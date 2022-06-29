Gaziantep’te, firari DEAŞ’lı yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA) – GAZİANTEP’te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.’nin, kentte bulunduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Z.E.E.’yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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