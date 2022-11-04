Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polis ekiplerince FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bu sabah 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan ekipler, FETÖ/PDY ile bağlantısı olan ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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