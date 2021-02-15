Gaziantep’te ev yangını

Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir evde sobadan kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, bu gece Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın giriş katında oturan Sarıaltun ailesine ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangına müdahale edip evde bulunan Sarıaltun ailesinin 5 ferdini tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapılarak Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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