Gaziantep’te, Emniyet Müdürü Zeybek de denetime katıldı

GAZİANTEP, (DHA) – GAZİANTEP’te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetime çıkan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yasağa uymayan vatandaş ve esnafı uyardı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, hafta sonu kısıtlamasında öğleden sonra kentte polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Kentin ana caddelerinde denetimde bulunan Zeybek, esnafı kurallara uymaları yönünde uyardı. Zeybek, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan bazı araç sürücüleri ile yayaları da durdurdu. Kısıtlamadan muaf olmadıkları tespit edilen kişilere polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kentte dün yapılan denetimlerde de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 417 kişiye idari para cezası uygulandı.

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