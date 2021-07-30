Gaziantep’te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü

Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Hüsne Kaplan’a (72), sürücüsünün el frenini çekmediği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Saçaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sahibinin el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, hareket ederek yokuştan inmeye başladı. Bu sırada markete giden Hüsne Kaplan, aniden üzerine gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na getirilen Kaplan’ın cenazesi yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hüsne Kaplan’ın ölümüne sebep olan otomobil sahibinin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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