Gaziantep’te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, “Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” kapsamında Ankara’nın şehir şebeke suyundaki fiziki kayıp ve kaçakların tespit edilerek azaltılması için uluslararası çalışma yürütecek.