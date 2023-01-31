Gaziantep’te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu

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Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi’nin cesedi bulundu. Kız çocuğunun annesi N.C. gözaltına alındı.

Serinevler Mahallesi’nde bugün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark eden kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlenen kız çocuğunun yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri annesi N.C.’yi gözaltına aldı.

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