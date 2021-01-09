Gaziantep’te, belediye görevlileri kısıtlamada sokakları temizleyip, çiçek dikti

Kadir GÜNEŞ- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hafta sonu boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye görevlileri, sokakları temizleyip, çiçek dikti.

Koronavirüs salgını sürecinde iş yükü artan çalışma kollarından biri de temizlik görevlileri ve belediye çalışanları oldu. Binlerce kişinin evlerine kapanmasının ardından Gaziantep’te, sokaklar ve parklarda oluşan kirliliği temizleyen görevliler işlerini yapmaya devam etti. Temizlik görevlileri kentin dört bir yanında sokakları temizlerken, belediye çalışanları da Kavaklık Parkında ağaçların bakımlarını yaparak çiçek dikti.

‘HERKES EVİNDEYKEN PARKLARA ÇİÇEKLER DİKİYORUZ’

Belediye görevlilerinden Ahmet Sezer, işini severek yaptığını ifade ederek aldıkları izin doğrultusunda vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını dile getirdi. Kısıtlama süresince temizliğin yanı sıra ağaç bakımı ve çiçek dikimi yaptıklarını anlatan Sezer, “Bugün sokağa çıkma yasağı var ama biz çalışıyoruz. Sokaklara park ve bahçelerin bakımlarını yapıp çiçekler ekiyoruz. Elimizden geldiği kadar temizlik yapıyoruz. Sokaklar ve parklar ister istemez biraz kirlenmiş. Ağaçların köklerini kazarak etrafına çiçekler ekiyoruz. Bu çiçekler büyüdüğünde renk renk farklı çiçekler olacak. Bugün yasak var ama biz insanlara hizmet ediyoruz” dedi.

İnsanlar evde olduğu zamanlarda da çalışmaya devam ettiklerini belirten görevlilerden Ahmet Sezgin ise kısıtlamada işlerini daha rahat yaptıklarını vurgulayarak, “Parkın her yerine çiçekler dikeceğiz. Olabildiğince işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlamada da insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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