Gaziantep’te baraja 40 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) – GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı’na yerli türlerin artırılması amacıyla 40 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen yavru aynalı sazanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Tahtaköprü Barajı’na bırakıldı. Baraja bırakılan 40 bin yavru aynalı sazan ile barajda istilacı türlerin azaltılması ve yerli türlerin artırılması amaçlanıyor. Baraja bırakılan yavru aynalı sazanların 1 ile 1,5 yıl içinde avlanacak boyuta geleceği belirtildi.

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