Gaziantep’te 5 aylık çalışmayla tahinli baklava yapıldı

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından tahinli baklava yaptı. Baklava ustası Onur İbili, kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırladıkları ve farklı aroması ile ortaya çıkardıkları yeni lezzete talebin fazla olduğunu söyledi.

Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan tahinli baklava, dikkat çekti. Kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırlanan baklavaya talep, son dönemde arttı. Alışılmış baklavaya farklılık getirmek için üretilen tahinli baklavayı ise en çok hamile kadınlar tercih ediyor. İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, “İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız” dedi.

Koronavirüs sürecinde vücut direncini de artırması için böyle bir çalışmaya gittikleri ve tahinli baklavayı geliştirdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:

“Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz. Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık. Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.”

Tahinli baklavayı en çok hamile kadınların sipariş ettiğini anlatan İbili, sadece Gaziantep’ten değil şehir dışından da kendilerine talep geldiğini sözlerine ekledi.

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