Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 3 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ömer Y.’nin kullandığı 27 V 8001 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ömer Y.’nin otomobili, takla atarak karşı şeritten gelen 27 DG 470 plakalı hafif ticari araç ile 27 DK 124 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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