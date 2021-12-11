Gaziantep’te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yol kontörlü sırasında 2 taksi, bir hafif ticari araç ve minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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