Gaziantep’te 16 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu sayıldı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te yolcu otobüsünün neden olduğu, aralarında gazeteci, itfaiye personeli ve sağlıkçılarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Raporda, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, asli kusurlu sayıldı.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20’nci kilometresinde, 20 Ağustos’ta kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, dere yatağına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de yardım için bölgede durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında olduğu kişilerin kurtarma çalışmaları sırasında, İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı ‘Özel Diyarbakır’ turizm firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, sürüklendi. Metrelerce sürüklenen otobüs, emniyet şeridindeki itfaiye aracı ile ambulans ve kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı. Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver’in de aralarında olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen otobüsün şoförü Abdülkadir Memiş tutuklandı.

RAPOR HAZIRLANDI

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan rapor, 7 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir Memiş hakkında açılan dava dosyasına sunuldu. Hukuk profesörü ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, sürücü Abdulkadir Memiş’in olay mahalline geldiğinde aracının hakimiyetini kaybedip frene bastığı, sağa doğru yönelerek su kanalına girdiği, daha sonra sola doğru direksiyonu kırarak aracını yola döndürdüğü, yol üzerinde zikzak çizerek ilerlediği sırada aracının hakimiyetini tamamen kaybedip aracı sağ yanına devirerek olay mahallinde bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına çarptığı belirtildi.

İLK FREN İZİYLE DURDUĞU MESAFE 387 METRE, YAĞ AKINTISI GÖRÜLMEMİŞ

Raporda otobüsün ilk fren iziyle durduğu nokta arasında 387 metre mesafenin olduğuna işaret edildi. Yol kenarında herhangi bir yağ akıntısının görülmediği ve yol kenarına duba konulduğunun tespit edildiğine yer verildi. Sanık Abdulkadir Memiş’in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekilen raporda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar sanık sürücü ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını iddia etmiş ise de otobüsün yol kenarındaki araçların 291 metre gerisinden frenle başladığı, tanık beyanlarının da dikkate alındığında sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyip mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce, yola gereken dikkatini vermeden seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idaresi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek, davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği kanaatine heyetimizce varılmış olup kazanın meydana gelmesinde daha önce meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve ilk kazaya karışan araç sürücüsünü ve yolcusunu kurtarmak için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve önlem almış mahalde yaya olarak bulunanların bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanık sürücü Abdulkadir Memiş’in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur.”

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