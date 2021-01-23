Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı – Ek fotoğraf

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Gülistan Acar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpıp,…
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA- Sivas hattında hizmet verecek Yüksek Hızlı Tren (YHT), ön test sürüşü…
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 45 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının 50 santimetreyi…
Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatilinin ilk günü…
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin,…
Aykut KURT/ YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü…