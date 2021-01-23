Ana Sayfa Haberler Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı – Ek fotoğraf
Kategoriler: Güncel Haberler

Gaziantep’te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı – Ek fotoğraf

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
19 dakika önce

Son Haberler

Takla atan otomobilde korkan kediyi polisler sakinleştirdi

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Gülistan Acar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpıp,…

8 dakika önce

YHT, ön test için Sivas’a geldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA- Sivas hattında hizmet verecek Yüksek Hızlı Tren (YHT), ön test sürüşü…

9 dakika önce

Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 45 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının 50 santimetreyi…

9 dakika önce

Uludağ’da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu, taştı-YENİDEN

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA)- KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, sömestir tatilinin ilk günü…

19 dakika önce

MSB: Mehmetçiklerimiz keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin,…

29 dakika önce

Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti

Aykut KURT/ YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü…

29 dakika önce