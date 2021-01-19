Gaziantep’te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Onat Kutlar Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.

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