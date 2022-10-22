Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü kavgaya 3 gözaltı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, tatlıcıda para meselesi yüzünden çıkan, işletme sahibi Orhan Sertkaya’nın (47) öldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karagöz Caddesi’nde katmer işletmesi sahibi Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile toptan fıstık alışverişi yaptıkları Mehmet Kiraz, Nuri Kiraz ve Halil Kiraz arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Kiraz, kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Orhan Sertkaya’yı başından, oğlu Ali Sertkaya’yı ise ayağından vurdu. Orhan Sertkaya yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı. Ali Sertkaya, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Orhan Sertkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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