Gaziantep’in özel lezzeti; ‘Küşleme kebabı’ tescillendi

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir kuzu veya koyudan 300 gram kadar elde edilen, etin zeytinyağı ve tuz ilave edilerek hazırlanmasıyla yapılan ‘küşleme kebap’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca (TPE) tescillendi.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’e özgü ‘küşleme kebabı’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillendi. Son yıllarda büyük ilgi gören küşleme kebabı; bir koyun veya kuzudan elde edilen 300 gram kadar etle yapılıyor. Küşleme kebap; koyun veya kuzunun böbrek altı yatağındaki etin üzerindeki ince zarın çıkarılıp doğranması, zeytinyağı ve tuz ile harmanlanarak pişirilmesi ile hazırlanıyor.

KÜŞLEME KEBAP İÇİN GAZİANTEP’E GELENLER VAR

Gaziantepli kebapçılardan birisinin üçüncü kuşak işletmecisi olan Erkan Ayık, küşleme kebabın her koyundan 300 gram kadar çıkan et ile yapıldığını ve özel bir lezzet olduğunu söyledi. Küşlemenin etinin az olmasının kebabı daha lezzetli kıldığını anlatan Ayık, “Gaziantep gastronomi kenti, hatta gastronominin başkenti diyebiliriz. Küşleme kebabı da bu özel şehrin özel lezzetlerinden birisidir. Küşleme kebabının tescilinin alınmasından ve bu değere sahip çıkılmasından dolayı mutlu olduk. Küşleme her koyun ve kuzudan 300 gram kadar çıkar. Az olduğu kadar lezzetlidir. Küşleme, tuz ve zeytinyağı ile yapılıyor ve etin gerçek tadını alırız. Bunu terbiyeli ya da kuyruk yağı ile de yapabiliyoruz. Biz etin tadını almak isteyenlere sadesini tavsiye ediyoruz. Sırf bu lezzeti tatmak için Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Gaziantep’e gelenler var. Yiyenlerin hayran kaldığı bu lezzetin tescillenmesi bizi daha da mutlu etti” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI