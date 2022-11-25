Gaziantep’e şehit ateşi düştü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- IRAK’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü’ndeki yakınlarına ulaştı. İstanbul’da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep’e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit teğmen Öztürkmen’in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. (DHA)

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