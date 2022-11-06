Gaziantep’e şehit ateşi düştü

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- IRAK’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün (21) acı haberi, Gaziantep’teki baba ocağına ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin evi ve mahallesine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan baba Hasan ile Anne Zeliha Öztürk gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Mustafa Öztürk, yarın Karaman Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

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