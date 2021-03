Gaziantep Valisi Gül: Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz (2)

‘DENETİMLERİMİZ DAHA ÇOK REHBERLİK AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR’

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, kent merkezinde Ali Nadi Ünver Bulvarı’nda esnafı ziyaret ederek salgına karşı alınan tedbirleri kontrol etti. Vali Davut Gül, ziyarette maske, mesafe ve hijyen hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Gaziantep’te gerçekleştirilen dinamik denetim modelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının el birliği ile rehberlik hizmeti sunduğunu söyleyen Vali Gül, “İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Türkiye’de denetimler devam ediyor. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla da Gaziantep’te şu anda 7 bin kişi denetimde. Bu denetimlerde kolluk kuvvetleri var, belediyelerin ekipleri var, sivil toplum kuruluşları var, odalarımız var. Denetimlerimiz daha çok rehberlik amaçlı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın özellikle de esnaflarımızın kurallara uyduğunu görüyoruz. Yeme içme mekanları Gaziantep’te çok fazla. Masalar arasındaki mesafede yüzde 50 şartına uyduklarını görüyoruz. Denetimlerimiz her gün devam edecek. İşletmelerimiz her hafta denetlenecek. Bu süreçte belediyelerimizin, odalarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın gayreti kadar esnafımızın ve vatandaşımızın da gayretleri çok önemli. Memnuniyetle gördük ki esnafımız bu bilinçte ve kendi tedbirlerini almışlar” dedi.

‘DİNAMİK DENETİM MODELİ İLE 7 GÜN 24 SAAT DENETİM YAPILACAK’

Vali Davut Gül, dinamik denetim modeli ile 7 gün 24 saat usulüyle denetim yapılacağını kaydederek, şunları söyledi.

“Dinamik denetim modellerinin mantığı her gün çok sayıda denetim olmasıdır. 7 gün 24 saat usulü ile denetimler yapılacak. Şehrimizin mavide olması sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugün mavidesiniz kurallara uyulmazsa 20i gün sonra kırmızıya yükselebiliriz. Hastalık yok olana kadar özellikle aşılama artana kadar bu disiplini muhafaza edeceğiz. Aşılanma oranlarımız Türkiye ortalaması gibi. Her geçen gün de artıyor. 65 yaş altı ve öğretmenlerimizin de tamamı aşılandığında daha da rahatlamış olacağız.”

‘AMACIMIZ CEZA YAZMAKTAN ZİYADE VATANDAŞIMIZI VE ESNAFIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK’

Belediye olarak denetim ekiplerinin sayısının arttırıldığını, amaçlarının toplum sağlına karşı daha fazla duyarlılık oluşturmak olduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Denetim ekiplerimizin sayısını arttırdık. Amacımız burada ceza yazmaktan ziyade vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Esnafımızın ve vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır tüm sektörler sıkıntı çekti. Yeniden bir sıkıntıya girmemek adına bu hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI