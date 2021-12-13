Gaziantep FK – Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)

Metin DEĞİRMENCİ/ YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi...