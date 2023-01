Gaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçının ardından

- Reklam -

Hasan KIRMIZITAŞ – Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)- Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmek istedikleri mücadeleden mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise deplasmanda 3 puan kazanmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iki gün arayla maç oynadıkları için oyuncularının yorgun olduğunu ifade etti. Maça iyi başladıklarını ancak özellikle ikinci yarıda tek kale oynadıklarını dile getiren Erol Bulut., “Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında maça iyi başladığımız durum vardı. Özellikle ikinci yarıda tek kale oynamaya çalışan bir takım vardı. Kupa maçından sonra iki gün dinlenebildik. Kupa maçında oyuncularımız 150 kilometre mesafe kat etti. Bugün de sonuna kadar golü aradık ama maalesef gol yollarında sıkıntı yaşayan bir ekiptik ve maalesef skoru kendi lehimize çeviremedik” dedi.

“YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMLE HER ŞEYİ KONUŞACAĞIZ”

Karşılaşma sırasında tribünlerin istifa çağrısı ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın kendisine yönelik sözlerinin sorulması üzerine Erol Bulut, şöyle konuştu:

“Ben öncelikle düşüncelerinden dolayı Rıza Hoca’ya teşekkür ediyorum. Ümit Milli takımdan kendisinin eski talebesiyim. Söylediği gibi futbolda bu tip durumlar yaşanabiliyor. 1.5 senedir her şeyimizi vererek Gaziantep FK’yı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta yeni başkanımız ve yönetimimiz geldiğinde zaten her türlü konuyu istişare etmemiz gerekiyor. Bu istişare doğrultusunda hep birlikte sonuca varmamız gerekiyor. Bu ne olursa olsun biz buraya geldiğimizden beri en iyisini sergilemeye çalışıyoruz. Bugünkü durum ortada, son haftalarda maç kazanamıyorsak bunların nedenleri de var. Zaten bugün net ortaya çıkan görüntüde bu. Stoperden forvet yapıyoruz, elimizdeki futbolcu derinliği istediğimiz seviyede değil. Ben futbolcularıma teşekkür ediyorum onlar sahada elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bugün de yapmaya çalıştılar. Sivas maçının zor olacağını biliyorduk. Kupa maçı nedeniyle iki gün dinlenerek çıktık maça. Sivas ise salı günü oynadığı için yorgun değildi. Bunlar bahane değil ama sonuçta iki gün arayla yorgunluk oluyor. Aynı futbolcularla oynuyoruz ve değişiklik şansımız çok yok. Futbolculara bir şey söyleyemem en iyisini yapmaya çalışıyorlar.”

“BÖYLE DURUMLAR YAŞANIYOR”

Erol Bulut, futbolcuların ve kendisinin heyecanını kaybedip, kaybetmediği yönündeki bir soruya ise, “Ben hangi takımda çalıştıysam ilk maçtkan son maça kadar heyecan yaşıyorum. Her zaman maçın içinde bir teknik direktör oldum. Her maç sonrası sesim kısılıyor. Heyecanım her zaman oldu, futbolcu olarak da teknik direktör olarak da sonuna kadar olacak. Takımın içinde maçı yaşayan bir teknik direktörüm. Son haftalarda galip gelemedik, böyle durumlar yaşanıyor. Ben de kariyerimde ilk kez böyle bir durum yaşıyorum” diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: GALİBİYETİ HEDEFLİYORDUK

Deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine dikkat çeken Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Avrupa’da gayet iyi gidiyorduk burada da Türkiye Kupası hedefimiz vardı. Lig ve Avrupa maçlarını oynarken bayağı sıkıntı yaşadık. 2 günde bir maç oynamak bizi sıkıntıya soktu. Buraya gelirken deplasmanda hedefimiz galibiyetti. Maçın başından sonuna kadar rakibi zorladık. Kaçırdıklarımızı atabilsek sıkıntı yaşamayacaktık. İkinci yarı rakibimiz baskı kurdu ve yaptığımız değişiklikler ile bunu savuşturduk. Deplasman galibiyeti çok önemli. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası’nda iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“TEKNİK DİREKTÖRLER AYRILIRKEN GÜZEL AYRILMALI”

Rıza Çalımbay, maçta Erol Bulut’u yönelik istifa sloganlarına değinerek, futbolda başarısızlığın faturasının teknik direktörlerine kesilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrılıkların olabileceğini ve bu ayrılıkların iyi şekilde olması gerektiğini dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü protesto sadece Erol Hoca için değil, tüm teknik direktörler için oluyor. Her zaman takım iyi gitmeyebilir. Erol Hoca, nasıl buraya gülerek ve iyi şekilde anlaşarak geldiyse, ayrılırken de güzel şekilde ayrılık olması gerekiyor. Kimse kötü olsun diye sahaya çıkmaz, böyle düşünmez. Herkes gayret gösterir. Erol Bulut ve ben de futbolcuydum ama böyle bir şey ki sahaya çıkınca bazı şeyler sizin değil futbolcuların elinde. En küçük bir şey olunca mesela penaltı kaçsa, futbolcu hata yapsa fatura hocaya kesiliyor. Teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Ayrılık olacaksa güzel şekilde taraftar ve yönetim ile anlaşarak bırakılması gerekiyor. Bu tür sloganlar iyi şeyler değil, saha içindeki futbolcuların bile morali bozulur vereceği şeyi veremez. Erol Bulut benim öğrencimdi severim. Çok kaliteli insandır. İyi şekilde ayrılmak gerekiyor, ayrılık olacaksa. İnşallah ayrılmaz. Kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor bunlar oyuncu ve yöneticilerle çözülür. Her şeyi teknik direktöre yüklemesinler. Eskiden bir antrenör bir de kaleci antrenörü yönetiyordu takımı. Şimdi her antrenörün 7-8 yardımcısı var. Hepsi bütünleşiyorlar ve güzel karar alıp maça çıkıyorlar. Kimse kötü sonuç için sahaya çıkmaz. Ben genel olarak söylüyorum bunları ayrılık olacaksa hocanın geldiği gibi gitmesi gerekiyor, saygı gösterilmesi gerekiyor.”

“UĞUR’U GALATASARAY’A VERMEYECEĞİZ”

Galatasaray’ın talip olduğu Uğur Çiftçi’nin transferine şimdilik sıcak bakmadıklarını belirten Rıza Çalımbay, “Şu anda Uğur’u Galatasaray’a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir” dedi.

