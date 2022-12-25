Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından

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Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya en iyi şekilde yansıttıklarını, baskılı oynayıp, pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını ancak sadece bir gol atabildiklerini belirten Erol Bulut, “İyi oynadık ve 2-3 gol atabilirdik. Ama sadece bir gol atabildik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibimiz iyi ayakları olan bir takım. Oyuncularımı verdikleri mücadele ve oynadıkları iyi oyundan dolayı kutluyorum. 1 puan aldık, yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin Kevin N’Koudou’ya kırmızı kart göstermediğini belirten Erol Bulut, takım olarak gol noktalarında sıkıntı yaşadıklarını, transfer döneminde yapacakları takviyelerle oyuncu kalitelerini arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.

ŞENOL GÜNEŞ: PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Yaptıkları top kayıpları nedeniyle atak gerçekleştirmekte zorlandıklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İki takım için de önemli bir maçtı. İlk yarı rakibi kontrol ederek hücuma çalıştık. Oyunu hızlandıramadık ve top kayıplarıyla beraber istediğimiz atakları geliştiremedik. Hücum zenginliği az oldu. Daha fazla hamle için risk alarak önde oynamak istedik. Duran toplarda da sıkıntı yaşadık. Bugün topla bütünleşemedik ve bu skora da yansıdı. Sonradan oyuna girenler de bekleneni veremedi. Becerilerimizi istenilen yerde istediğimiz gibi kullanamadık. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Erol Bulut’un açıklamaları

– Şenol Güneş’in açıklamaları

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