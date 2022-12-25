Gaziantep FK – Beşiktaş: 1-1

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Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç – Kitsiou, Dijilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 88 Halil İbrahim), Furkan Soyalp (Dk. 73 Sagal), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk.99 Arda), Maxim, Merkel, Figueiredo (Dk. 78 Markovic)

BEŞİKİTAŞ: Mert Günok – Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş (Dk. 66 Masuaku), Necip Uysal (Dk.66 Muleka), Atiba (Dk. 46 Salih Uçan), Gedson, Cenk Tosun, N’Koudou (Dk.46 Redmond), Weghorst

GOLLER: Dk. 71 Figueiredo (Gaziantep FK) – Dk.86 Weghorst (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Günay Güvenç (Karşılaşma öncesinde), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep FK), N’Koudou, Salih Uçan (Beşiktaş)

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Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

10’uncu dakikada Furkan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim, doğrudan kaleyi denedi. Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

39’uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim’in ceza alanına ortasına yükselen Hanousek’in kafa vuruşu kaleci Mert’te kaldı.

52’nci dakikada Redmond’un pasıyla ceza alanında topla buluşan Rosier’in plase vuruşunu Günay çıkardı.

71’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85’inci dakikada, ceza alanında topla buluşan Redmond’un vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

86’ncı dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuka ortasını yaptı. Gaziantep FK savunmasının müdahale edemediği topu arka direkte Weghorst kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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