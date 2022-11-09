Gaziantep FK – Belediye Kütahyaspor: 2-0

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – Tosça, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Stankovski (Dk. 46 Jevtovic), Halil İbrahim Pehlivan, Onurhan Babuşçu (Dk. 46 Maxim), Abulkadir Parmak, Markovic (Dk. 46 Figueredo) , Mirza Cihan (Dk. 62 Velmir), Pekhart (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç)

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Alper Kağan Çakır – İsmail Karakaş, Emrah Dağ, Özgür Kazar (Dk. 80 Talha Mayhoş), Kadir Bilimlier (Dk. 80 Onur Şirin), Ertuğrul Tekşen (Dk. 72 Ali Kemal Özkan), Murat Elkatmış (Dk. 62 Muhammet Enes Gök), Muhammed Fatih Kunat, Metehan Mertgöz (Dk. 62 Niyazi Çolak), Eyüp Poyraz, Önder Akdağ

GOLLER: Dk. 37 Pekhart, Dk. 73 Jevtovic (Gaziantep FK)

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu’nda Gaziantep FK sahasında Belediye Kütahyaspor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

18’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic’in ortasını yaptı. Kütahya Belediyespor savunmasının ters vuruşunda top kornere gitti.

27’nci dakikada sol kanatan gelişen Belediye Kütahyaspor atağında Özgür Kazar’ın pasında topla buluşan Ertuğrul Tekşen’in şutunda top direkten döndü.

37’nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Halil İbrahim’in ortasında topa iyi yükselen Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Pozisyonun devamında Pekhart’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

41’inci dakikada orta alanda topla buluşan Ömürcan Artan’ın uzaklardan sert şutu direkten oyun alanına döndü.

46’ncı dakikada Belediye Kütahyasporlu Metehan Mertöz’ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mustafa gole izin vermedi.

71’inci dakikada Gaziantep FK’da Tosça’nın hatalı pasında topla buluşan Özgür, pasını Ertuğrul’a verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ertuğrul’un müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci Mustafa gole izin vermedi.

73’üncü Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Jevtovic’in içeriye yaptığı ortada kaleciye çarpan top ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Gaziantep FK rakibini 2-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)