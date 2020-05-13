Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencilerle yaptığı video konferans görüşmesinde tepki toplayan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

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