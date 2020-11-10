Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bahçelievler’de anıldı

Organ bağışının, bazı durumlarda nakil sırası bekleyen hastaların hayata tutunması için tek yöntem olduğu biliniyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, “Ülkemizde bugün itibariyle 24 bin 745 hasta organ nakli bekliyor. Bu rakamın çoğunu böbrek bekleyen hastalar oluşturmaktayken ikinci sırada ise karaciğer geliyor. Maalesef insanlar ancak bir yakını için organ ihtiyacı oluştuğunda bağışın önemini anlıyor” dedi.