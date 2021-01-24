Gazetecinin eski belediye başkanı eleştirisine AYM’den “İfade Özgürlüğü” kararı

İlkay DİKİCİ- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ESKİ Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü eleştirdiği gerekçesiyle adli para cezası çaptırılan ancak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilen gazeteci Osman Palçik, “Anayasa Mahkemesi bana göre çok adil bir karar verdi” dedi.

Gazeteci Osman Palçik’e, 10 yıldan fazla Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı olarak görev yapan CHP’li Mustafa Gül hakkında sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında dava açılmıştı. Palçik, “Hakaret” suçundan adli para cezasıyla cezalandırılmıştı. Bunun üzerine Osman Palçik cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de Osman Palçik’in dönemin Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e yönelik eleştirileri nedeniyle adli para cezasıyla cezalandırılmasının “ifade özgürlüğünün ihlali” olduğuna hükmetti.

“HERKES BU DAVALARI EMSAL GÖSTERECEK”

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaşamış olduğu yargı sürecini anlatan gazeteci Osman Palçik, “O dönemin belediye başkanı Mustafa Gül’ün yaptığı imar yolsuzluklarına karşı bir grup arkadaşımızla beraber gerek yerel gerekse diğer mecralarda muhalefet yapmamızla başladı. Biz bunları yaparken belirli bir kökene dayandırarak yaptık. Örneğin çocuk bahçelerinin restoran haline çevrilmesi, halka açık yerlerin restoran, kafe ve bar olarak kullanılmalarına karşı çıktık. Otellerdeki bazı yolsuzluklara karşı çıktık. Bunlardan haksız yere toplanan paralar ve bunlar için dava açtık ama kaybettik. Bir tek bu dava için ben inat ettim, Anayasa Mahkemesi’ne gideceğim diye. Anayasa Mahkemesi bana göre çok adil bir karar verdi. Ülkemizin bu tür davalarda bir çığır açtığını düşünüyorum. Çünkü herkes bu davaları emsal gösterecek” dedi.

“TEHDİT EDİLDİM”

Palçik, “Mahkemenin dekorunu belediye başkanı yaparsa, mahkemenin orada çalışanlarının belli hizmetlilerinin paraları belediye bütçesinden ödenirse, belediyenin görevleri olursa bu tür çarpıklarla karşılaşıyorsun maalesef. Anayasa Mahkemesi’nden bu karar çıkmasa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gidecektim. Dava açmayı düşünüyorum. Haklarımı gözeteceğim. Avukatlarımla görüşeceğim. Mustafa Gül, etrafı ve bu ranttan faydalananlar tarafından tehdit edildim” diye konuştu.