GAZETECİLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR

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ATATÜRK: Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır

Ali Baran Fayık

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Dünyada yaşanan gelişmeleri tarafsız ve objektif bir biçimde toplumda yaşayan bireylere aktarılmasını sağlayan gazeteciler, bulundukları ülkenin şartlarına göre hem olumlu hem de olumsuz şartlara sahip olabilmektedir. Bu şartlar altında çalışmaya devam eden gazeteciler her yıl ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler’ gününü kutluyor.

Ülkemizde ve dünyada basının gücü ve bağımsızlığı çoğu zaman vatandaşların belirli ülkelerde sahip oldukları hak ve özgürlükler hakkında bilgiler verebilmektedir. Bu bilgilerin sağlanmasındaki en önemli görev ise gazetecilere düşmektedir. Gazeteciler hükümetlerden bağımsız olarak bireylerin kaygılarını, çıkarlarını, sorunlarını dile getiren, aynı zamanda ekonomik ve sosyal düzen üzerine yaptıkları haber ile vatandaşları bilgilendirme görevi yapmaktadır. Bu görev aslında gazetecilerin demokratik bir rolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, basın ile ilgili düşüncesini 1929 yılında şöyle dile getirmiştir; “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”

Basın, yapı itibariyle birçok göreve sahiptir. Bu görevlerin başında sosyal, siyasal ve kültürel alanlar gelmektedir. Bu görevlerin gazetecilik mesleğinin ilkelerine uygun bir şekilde yürütebilmesi için ve toplum menfaatleri dikkate alınması gerekmektedir ve basının bir takım hukuki, sosyal ve ekonomik imkânları elde etmesi gerekmektedir.

Türkiye’de yer alan basın çalışanları, yıllar boyunca zor koşullarda fikir işçisi olarak görev yapmaktadır. 80’li yıllarda başlayan ve günümüzde de hala devam eden mülkiyet değişiklikleri en fazla basın çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de gün geçtikçe artan işsiz gazetecilerin yanında, her yıl iletişim fakültelerinden mezun olan yüzlerce kişinin eklenmesiyle gazetecilik mesleği can çekişmeye devam ediyor.

‘BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ’

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için açıklamalarda bulundu. Aytekin,”4 0cak 1961’te çıkan 212 sayılı Basın İş Kanunu ile tanınan, 1961 ve 1971 yılları arasında çalışan gazeteciler bayramı olarak kutlanan 10 Ocak’tan geriye bugün sadece bir gün ve emek sömürüsü kaldı. Halkın haber alma hürriyeti anayasada güvence altına alınsa da halkın haber alma hürriyetini kullanmada eli kolu ve gözü olan siz basın organları emekçilerinin içinde bulunduğu koşullar geldiğimiz nokta konusunda özel bir önem taşımaktadır. Basın hürdür, sansür edilemez!’ hükmü, Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde içi gittikçe boşaltılan, benden olmayanı hedef gösteren, vergi cezalarıyla patronlarının haksız ve keyfi tutuklamalarla, işten çıkarmalarla basın mensuplarının başının üzerinde hazır bekleyen bir baskıya dönüşmüştür” dedi.

GAZETECİLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR

Yerel basında yaşanan sorunlar da gündemde olmak zorundadır diyen Aytekin,” Gazete kâğıdı bulmanın zorluğundan, basın ilan kurumu reklamlarına kadar birçok alanda iktidara yakın olmanın avantaj olduğu bir yerde, yerel basının iktidarın duymak istemediği şeylere yer vermeme eğilimi ekonomik bir otokontrol sürecini doğurmaktadır. Ayrıca, basın organlarında çalışan emekçi insanlarımızın gerek patronlardan gerekse kurum içindeki çalışanlardan gördüğü mobbing, baskı ve taciz psikolojilerde ciddi bozulmalara sebep olmaktadır. Stajyer olarak çalışıp hiçbir güvenceye sahip olamayan mesleğinde çiçeği burnunda gazeteci adayları, bu tabloları görünce korkmakta ve anayasada atfedildiği haliyle kutsal bir görev olan gazeteciliği yapmaktan çekinmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanacak bir gün değil, direnilecek bir gündür” diye konuştu.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

1961’de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında “Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla kutlanmış; 1971 yılında askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı “Çalışan gazeteciler günü” olarak değiştirilmiştir.