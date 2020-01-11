Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulusal Basının Ankara Temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Yavaş’ın Mogan Park’ta verdiği resepsiyona, Başkent gündemine yön veren basın emekçilerinin ilgisi büyük oldu. Konuklarını kapıda karşılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem gazetecilerin gününü kutladı hem de tek tek sohbet etti.

“BEYPAZARI MARKA OLMUŞSA, BU BASININ SAYESİNDE”

Gazeteciliğin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Yavaş, “Babamın gazete büfesinin olması sebebiyle yıllarca Beypazarı’nda gazeteleri takip etmiş, satışını yapmış, her bir satırını büfede beklerken ayrı ayrı okumuş bir kişiyim. Bu durum benim gazeteciliğe, habere bakış açımı çok değiştirdi çocuk yaşımda” dedi.

Gazetelerin ve haberciliğin gücüne hep inandığını ifade eden Başkan Yavaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Beypazarı dönemimden başlamak üzere bugün geldiğimiz noktada gazetelerin, televizyon kanallarının, haberlerin de büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Eğer Beypazarı marka olmuşsa, bu gerçekten basının sayesinde oldu. Orada yaptığımız her şeyi hem yazılı hem de görsel basın aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlatma fırsatı bulduk.”

“GAZETECİLİK DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDANDIR”

Gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunun farkında olduğunu dile getiren Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazeteciliğin ve haberciliğin ne denli zor bir meslek olduğunun bilincinde bir yönetici olarak, Anadolu’nun en ücra köşelerinde, karda, çamurda, kimi zaman mermilerin gölgesinde, kimi zaman hasta hasta, her türlü zor koşul altında, kamuoyunun bilgilendirilmesi adına yapılan çalışmaların farkındayım. Bunun dışında gazetecilik, demokrasinin en önemli araçlarından da birisidir. Farklı duyguları, düşünceleri, faaliyetleri, yaşanmışlıkları halkımızla paylaşmak için vazgeçilmez bir unsurdur.”

“GAZETECİLERİN FARKLI DÜŞÜNCELERİNE SAYGI DUYMALIYIZ”

“Zaman zaman sevmediğimiz haberler olabilir” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kırıldığımız, ‘olmaz bu kadar’ dediğimiz durumlar yaşanabilir ancak şunu hiçbir zaman unutmuyorum, gazetecilik ile bizler ayrılmaz bir paydaşız. Bu bütünlüğün istense bile ayrılamaz bir yapıda olduğu gerçektir. Her gazetenin ya da gazetecinin farklı düşünceleri olabilir. Biz buna saygı duymak durumundayız. Önemli olan aile hayatına dokunmadan, iftira atmadan, karalama ve hakaret içermeden yayınlar yapılabilmesidir. Demokrasinin ayrılmaz parçası gazetecilik mesleği ile ortak paydaşlık, bu temel prensiplerde buluşmak üzerine kurulmalıdır. Zaman zaman siyasi baskı olabilir, kimi zaman yönetimsel kararlar alınabilir. Bu durumları da basın mensuplarının şahsından ayırmak bizim görevimizdir. Birbirlerini tamamlayan bir tablonun parçaları olarak bizlerin, her türlü zorluğun da beraber üstesinden geleceğimize ve demokrasiye büyük katkılar sağlamaya devam edeceğimize olan inancım tamdır.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi basın ekibinin demokrasi inancıyla çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizen Başkan Yavaş, “Hakkın, hakikatin peşinde, her koşulda görevini yapan tüm gazetecilerin ve burada bulunan sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.