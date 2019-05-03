13.9 C
Ankara
3 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Gazeteciler Cemiyeti'nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklaması
Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Gazeteciler Cemiyeti “doğru bilgi” ve “dürüst gazetecilik” çağrısı yaptı
Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Gazeteciler Cemiyeti “doğru bilgi” ve “dürüst gazetecilik” çağrısı yaptı
Öne Çıkan

Gazeteciler Cemiyeti’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklaması

Editör Editör

-

4
0

Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Gazeteciler Cemiyeti “doğru bilgi” ve “dürüst gazetecilik” çağrısı yaptı

Bilgin: Özgür basını savunmak zorundayız

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü mesajında günümüz Türkiye’sinde her zamankinden daha fazla “doğru bilgiye” ve “dürüst gazeteciliğe” ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada “sahte” ya da “uydurma” haberin ciddi bir sıkıntı olduğunu hatırlatan Bilgin, “Haberin sahtesi elbette olamaz. Eğer içeriği sahte ise, ne kadar albenili olursa olsun söz konusu olan haber değil, olsa olsa dedikodu olur. Dedikodunun da haberciler için hiçbir değeri olmaması gerekir” dedi.

Türkiye’de yıllardır “gazeteci kim” sorusuna cevap aranmakta olduğunu ve herkesin kendince bir gazeteci tarifinde bulunduğunu hatırlatan Bilgin, “Hep söylemekte, hatırlatmaktayız. Gazetecinin eğrisi, doğrusu, köşegeni, üçgeni, candaşı, yandaşı olmaz. Gazeteci her zaman haberden, doğrudan yana olmalıdır. Profesyonel gazetecilik, amatör ruh ve etik ilkelere sıkı sıkıya bağlılık basın sektöründe aranan en önde gelen şartlar olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik ile halkla ilişkiler mesleği arasında geçişgenlik olabileceğini ve bazı gazetecilerin mesleklerinin bir bölümünde halkla ilişkiler alanında görev yapmalarının normal de olduğunu kaydeden bilgin, “Ancak gazete ve mecmuaların, TV ve radyoların adeta halkla ilişkiler bültenlerine döndürülmesi asla kabul edilecek gelişmeler olamaz. Aynı şekilde muhbirlik ile muhabirliğin de karıştırılmaması gerekir. Muhabirlik kutsaldır ancak muhbirliğin gazetecilikle, gazetecilerle ilgisi olmaması gerekir” dedi.

Gazetecilerin mesleklerini yerine getirirken özgür olmalarının halkın haber alma hakkının da gereği olduğunu hatırlatan bilgin, 3 Mayıs itibarıyla hapishanelerde 139 gazetecinin tutuklu veya hükümlü olarak bulunmasının Türkiye’ye yakışır bir durum olmadığını kaydetti.

BM Genel sekreteri Antonio Guterres’in 3 Mayıs mesajında vurguladığı gibi siyasi liderlerin özgür basını savunmalarının çok önemli hale geldiğini vurgulayan Bilgin, herkesin gerçeğe ulaşma hakkının korunması için gayret göstermesinin içinde bulunulan sıkıntıların aşılmasında büyük yararı olacağını kaydetti.

1993 yılından bu yana kutlanan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde gazetecilere yönelik baskı ve bezdirme politikalarının sona erdirilmesinin ve gazetecilerin adil bir yargılama sonucunda hürriyetlerine kavuşmalarının samimi dileği olduğunu söyleyen Bilgin, “Gazetecilik suç değildir. Meslek dışı tavır ve davranışları nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan gazeteciler dahil herkes için adalet istendiğinin altını çiziyorum” dedi.    

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBu Ramazan zor geçecek
Sonraki İçerikİşçi Filmleri Festivali başladı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

30 milyar kez sızmayı denedi!

Editör -
Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Güney Afrika'nın gözde şehirlerinden Cape Town, geçtiğimiz günlerde dev bir siber güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Drone’ları hack’lemek meğer ‘çocuk oyuncağı’ymış!

İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.

İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar oy kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Solomon Adaları’nda 6.1 büyüklüğünde deprem

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71