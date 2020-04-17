Gazeteciler Cemiyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun TELE 1, Fox TV ve Halk TV’ye verdiği cezaları “susturma operasyonu” olarak kınadı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Eleştiriden, haberden korkmak, cezalandırmak çözüm değil

Yazılı bir açıklamada bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin

“Devlet yönetimindekilerin eleştirilmekten, haberden, soru sorulmasından korkmamaları gerekir. Eleştiriyi, haberi cezalandırarak engellemeye çalışmak mümkün değil”

dedi.

Medyanın halkın anayasa tarafından güvenceye alınan haber alma hakkını yerine getirmeye çalışmakta olduğunu vurgulayan Bilgin, “Gazeteciyi siyasi bir iktidarın, partinin, ideolojinin uzantısı gibi görmek, öyle olmayanları da yok etmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Üzgünüm ama her devirde baş eğmeyecek, mesleğini onurla yürütmeye çalışacak gazeteciler olacaktır. Gazetecileri susturmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır,” ifadesini kullandı.

RTÜK’ün Fatih Portakal’ın sunduğu Fox Haberde salgınla ilgili haberlerde kullandığı eleştirel ifadeler nedeniyle “salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiği” iddia edildiği iddiasıyla üç kez program durdurma ve üst limitten idari yaptırım getirilmesi ve yine aynı kanalda “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında “ekmek kuyruğunda kavga” haberi nedeniyle ikinci kez üst limitten idari yaptırım getirilmesini “Sözün bittiği yer” diye niteleyen Bilgin, “Maalesef RTÜK iktidarın eleştirilmesini, haber yapılmasını cezalandırmayı misyon edinmiş” dedi.

RTÜK’ün Tele 1 kanalına üç kez program durdurma cezasına karar verdiğini de hatırlatan Bilgin, Can Ataklı’nın programında “Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine” sözlerinden niye bu kadar alınıldığını ve niye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma kararı verdiğini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Halk TV ve Global TV’ye verilen cezalara de değinen Bilgin, yayın sırasında istemsiz yanlış ve tümden reddedilebilecek ifade kullanılmasının mümkün olduğunu, ancak kullanılan ifade veya program konuğunun yanlışlıkla sigarasını yakması gibi canlı yayın kazalarına üst limitten idari para cezası verilmesi insafsızlık olduğunu söyledi.Bilgin, “RTÜK’ün son kararları açık bir şekilde muhalifleri susturma, gözdağı verme operasyonudur,” dedi.