Gazeteciler Cemiyeti “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde 77’nci yaşını kutladı

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 77. kuruluş yıldönümü birçok gazetecinin katılımıyla kutlandı. Duayen Gazeteci Mustafa İstemi’ye plaket ve ödül takdim edildi.

HAZAL ERGEN/ANKARA

1946 yılında kurulan Gazeteciler Cemiyeti’nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama programı, stajyerden duayenine kadar çok sayıda gazetecinin katılım göstermesiyle gerçekleştirildi.

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“Umutlarımız Büyüyecek”

Cemiyet Genel Sekreteri Kenan Şener, konuşmasında şu sözleri kullandı: “Benim için burada bulunmak, büyük onur. Kiminiz hocam kiminiz öğrencim oldunuz. Ülkemizin geçtiği zor günleri hepiniz biliyorsunuz, bundan bahsetmek istemiyorum yoksa sabaha kadar bitmez. Yalnızca şunu vurgulamak istiyorum; basınımızı, içine düştüğü cendereden, her birimizin omuz vererek mücadeleyle kurtaracağına inancımız tam. Sizlerin ve başkanımızın güveni ve desteğiyle her zorluğu aşacağımıza inanıyoruz. Bugün cemiyetimiz, özlediğiniz iyi günler için sonuç alınacak güçtedir. Çeşitli kaynaklarla sağladığımız fonlarla son 5 yılda, yedi buçuk milyonu aşan destek, meslektaşlarımıza cemiyetimiz aracılığıyla dağıtıldı. Örneğin işsiz kalmış veya serbest çalışan gazeteciler, haber yazdı, onların haberlerinin yayınlanmasını sağladık ve onlara telif ödedik. Sadece 24 Saat Gazetesi’nde yayınladığımız, 9. Köy Dergisi’nde haber sayısı 668’e ulaştı. Ülke genelinde 170 gazeteciye haberleri için ödeme yaptık. Onlar için nefes olduk. Basına desteğiyle 400’den fazla gazetecinin, 220 telifli haberinin yayınlanmasını da sağladık. 5 ayrı şehirde basınevi açtık. Tüm medya camiası tarafından saygınlığı yüksek olan cemiyetimiz, destek kapısı haline gelerek işsiz ve mesleğe devam etmek isteyip imkan bulamayan gazetecilerin hayata tutulmasına yardımcı oldu. Ayrıca basın özgürlüğü mücadelesinde de örgütleriyle güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmaya özen gösterdik. Böylece çölleşen medya dünyasında geçtiğimiz 5 yılda cemiyetimiz, bir çekim merkezi haline geldi. Umudumuz yüksek, sizlerin güveniyle bu umudu diri tutacağız. Yeniden doğuşlara vesile olmasını dilediğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına beraberliğimizi kutlayarak başlayalım istedik. O yüzden bugünü organize ettik. Çünkü bu yıl umutlarımızın büyüyeceği, karanlık ve yozlaştırılmış siyasetten, sansürcü ve cezacı yönetimlerden kurtulduğumuz bir yıl olacak.”

Azmi ve Tutkusuyla Ödüle Layık Görüldü

Cemiyet bünyesindeki stüdyoda çalışan iki gazetecinin hazırladığı, cemiyetin 77 yılından kesitler içeren video izlendi.

Şener, konuşmasına şöyle devam etti: “Meslek Onur Ödülü 2019 yılında ilk kez başkanlarımızdan Altan Öymen’e, 2020 yılında sevgili Bekir Coşkun’a, 2021 yılında büyük katkısı olan Sayın Kutsi Topuz’a, 2022 yılında cemiyetimiz, daha önce de yaptığı gibi yaklaşık 50 gruba aday gösterilebilecek isimleri sordu. Jürilerden gelen öneriler sonucu bir isim üstünde duruldu. 2022 yılında Meslek Onur Ödülü Mustafa İstemi’ye uygun görüldü. Jürinin vardığı uzlaşıda, onun bitmek bilmeyen çalışma azmi, gazeteciliğe tutkusu, mesleki dayanışması ve her dönem siyasetle iç içe olmasına rağmen onurunu koruması vardı.”

Mustafa İstemi’nin hayatına dair kısa bir video seyredildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından İstemi’ye plaketi takdim edildi.

İstemi’nin Hayatı Anlatıldı

Şener, şu sözleri ekledi: “ Mustafa İstemi, 5 Şubat 1943 tarihinde, İstanbul Ümraniye’de öğretmen bir ailede doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1960 yılında Başyazarlığını Ahmet Emin Yalman’ın yaptığı Vatan Gazetesi’nde stajyer Foto Muhabir olarak görev yaptı. 3 ay sonra Genel yayın yönetmenliğini Cemal Fehmi Başkurt’un yaptığı, Yaşar Kemal, Burhan Felek, Nadir Nadi gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi’ne transfer oldu. 1961 yılında aynı gazetenin Ankara bürosunda göreve etti. 1968 yılında Türk Haberler Ajansı’na transfer oldu. BBC’de kameramanlık yaptı. 1974 yılında Genel Yayın Yönetmenliği’ni Nezih Demirkent’in yaptığı Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu. Gazetecilik hayatına Altan Öymen, Uğur Mumcu’nun içinde bulunduğu Anka Ajansı ile devam etti. Necati Zincirkıran’ın Başyazarlığını yaptığı Günaydın gazetesine transfer oldu. Bunun ek yayını olan Saklambaç Gazetesi’nin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı. Rahmetli Abdi İpekçi’nin ısrarıyla Milliyet Gazetesi’ne girdi. Daha sonra Güneş ve Sabah Gazetesi ile devam etti. 1994 yılında tekrar Milliyet Gazetesi’nde dönerek halen orada Parlamento ve Foto Muhabiri olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yazı ve röportajlarınızı sergimizde görebilirsiniz. Daha önce Gazeteciler Cemiyeti’nin ödülüne layık görülmüştü.”

“İstemi’ye İmrendim”

Nazmi Bilgin, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “ Doğruları savunan, yanlışlar karşısında eğilmeyen gazetecilerin Basın Bayramı kutlu olsun. Patronun veya başka bir emrin değil mesleğin emrini dinleyip işini sürdüren gazetecilerin bayramı kutlu olsun. Kapıdan girdiğinizde gördüğünüz gibi Atatürk’ün; ‘Türk basını, Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale gibidir’ diye önemli bir sözü var. Biz bu çelikten kaleyi korumaya çalışacağız. Bunu yapan gazetecilerin Basın Bayramı kutlu olsun. 77 yılı geride bıraktık. Yüzyıl içinde 77 yıl, bir örgüt için uzun bir süre. Benden önceki cemiyet başkanının deneyimlerinden yararlanmak, düşüncelerini örnek almak isterdim. Bundan kendisine bahsettiğimde bana bir zarf geldi, üstünde ‘Korumak kurmaktan zordur’ yazıyordu. Yaşayarak gördüm ki bir kurumu, inancı korumak, kurmaktan daha zordur. Bu koruma durumunu sizlerle beraber yapacağız, bu çok önemli. Hepinizin oy birliği ile seçilen İstemi’yle gazetecilik yaptık. Kah bir depremde kah bir helikopterin önünde, hemen hemen her siyasi partilerin genel başkanlarının seçim gezilerinde yolumuz kesişti. Ona hep imrenerek baktım, mesleğine böylesine aşık, makinesini bedeninin bir organı gibi kullanan, saygı ile bakan yönüne hayran kaldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın yasasını protesto ettiğimiz de oldu. Ben yaşamım boyunca, ‘iyi ki doğmuşum, iyi ki onunla aynı dönemde gazetecilik yapmışım’ dedim. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun, var olun.”

İstemi, şöyle konuştu: “ 60 yıldır kamera arkasındaydım, şimdi önüne geçtim. Bilgin benim yerime de konuştu. Ona sözleri için jüri üyelerine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. 60 yılımı taçlandırdınız. Çok heyecanlıyım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Onca yıl 5 gazeteye niye transfer olduğumu sorabilirsiniz. Her gittiğim yerde yeniden doğdum, mesleğime şevkle sarıldım.”