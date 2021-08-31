Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu’nun kardeşi olan ve sürekli basın kartı sahibi emekli gazeteci Saruhan Uğuroğlu hayatını kaybetti. Uğuroğlu’nun cenazesi bugün (31 Ağustos Salı günü) Cebeci Asri Mezarlığındaki İsmet Oğultürk caminde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verilecek.



SARUHAN UĞUROĞLU KİMDİR?

1955 yılında Ankara Bahçelievler’de doğan Ahmet Saruhan Uğuroğlu Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Deneme Lisesinden mezun oldu.

Sol sağ olayları nedeniyle yüksek öğrenimine devam edemeyince baba ve aile mesleği gazeteciliğe Yeni Tanin Gazetesinde başladı.

14 yıl Yeni Tanin’de çalıştıktan sonra Günaydın ve Ulus Gazetelerinde de 12 yıl çalıştı.

HBB Televizyonunda haber müdürlüğü yaptı STAR TV ve KANAL A televizyonlarında çalıştı.

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