Gazeteci Orhan Erinç son yolculuğuna uğurlandı

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87 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) eski başkanı ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç için Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde tören düzenlendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı, eski Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı gazeteci- yazar Orhan Erinç pazar günü vefat etti. Erinç için Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binasında tören düzenlendi. Törene Erinç’in ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve siyasi parti üyeleri katıldı. Erinç’in cenazesi Şakirin Camisi’nde kılınan namazının ardından Merdivenköy Mezarlığı’na defnedildi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SAVUNUCUSUYDU”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Orhan Erinç’in kaybı beni fazlasıyla üzdü. Orhan Erinç, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu bağımsızlık ve laiklik için uğraş veren gazetecilerden birisiydi. TGC ile yollarımız kesiştiğinde cemiyetimizin kurumsallaşması açısından ondan çok yararlanacağımızı düşünüyordum. Öyle de oldu. Çetin Emeç’in gazetesinden başlayan arkadaşlığımız ölene dek hiç kopmadı. Ben ona Bab-ı Ali’nin belleği derdim. O insanları tanır ve anardı. İyi bir köşe yazarıydı. Burhan Felek’i örnek alırdı. Şu açıdan söylüyorum bunu; Burhan Felek’ten aldığı bir tür eğitimle hiç imla hatası yapmazdı.” dedi.