Ekonomi, enerji ve tarım konularında yazdığı haber ve makalelerle adından söz ettiren Gazeteci Metin Türkyılmaz Sonsöz’de yazmaya başlıyor

Metin Türkyılmaz’ın Özgeçmişi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1990 yılında gazeteciliğe AA’da başladı.

Stajyer muhabir olarak girdiği AA’da, İstanbul’da ekonomi muhabirliği, Ankara’da Maliye muhabirliği, Ekonomi Haberlerinde müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu.

AA’dan emekli olduktan sonra 2012’den 2020 Şubat ayına kadar Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde danışmanlık, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı.

Metin Türkyılmaz, halen Dünya Gazetesi’ne mevzuat yazıyor. İnternet siteleri ile kişisel bloglarında ekonomi, enerji, tarım, nüfus, politika, yaşam, çevre, spor gibi çok değişik konularda araştırma, inceleme haber ve analizler yapıyor.