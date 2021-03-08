Gazeteci Levent Gültekin saldırı anını anlattı

Ali Çağlar TIMBEK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-GAZETECİ Levent Gültekin, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy’de yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, Gültekin program sonrası yaşadıklarını anlattı.

Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy’deki televizyon binası önünde saat 19.30’da yaklaşık 20 kişi, Gültekin’e tekmelerle saldırdı. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayına katılan Levent Gültekin, program sonrası çıkışta kendisini bekleyen polise ekipleriyle birlikte ifade için emniyete gitti.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Başından geçenleri anlatan Gültekin, “Burada yürüyordum kanala doğru, iki kişinin beni izlediğini fark ettim. Kanala hızla adım atamaya başladım, onlar da koşamaya başladılar. Onların koştuğunu görünce şaşırtayım diye geri döndüm. Bu sefer arkadan 10 kişinin geldiğini fark ettim. Bu tarafa döndüm bir 10 kişinin buradan geldiğini fark ettim. Aynı anda 4 koldan saldırdılar. Kendimden daha çok ülke için üzülüyorum. Bu hale gelmemesi lazım. Birbirimizin görüşüne hukukuna saygı göstermemiz gerekiyor.” dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin’e saldırdığı görülüyor. Gültekin’in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.