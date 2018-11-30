Cebeci Asri Mezarlığı’nda gayrimüslim mezarları kimliği belirsiz şahıslar tarafından tahrip ediliyor, üzerinde değerli maddeler olan mezar taşları ise çalınıyor. Saygı duyulması gereken bir mekan da yaşanan bu korkunç olaylara bir an önce dur denilmesi gerekiyor.

Ölüm hayatımızın en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Tarih boyunca ölümler insanoğlunu derinden etkiledi. Önem verdiğimiz diğer gerçekler gibi ölüm üzerinden de farklı gelenekler geliştirerek, bulunduğumuz çağın gereklilikleriyle birlikte kültürler oluşturmayı devam ettirdik.

Bu bilinmez ancak bir o kadar da önemli olan kavram, bütün toplumlarda çeşitli gelenekleri, törenleri de beraberinde getirdi. Günümüz açısından değerlendirecek olursak mezarlıkları bunun en büyük örneği olarak kabul edebiliriz.

Mezarlar yaşamını yitiren insanların birer simgesi ve bu dünyayla olan tek bağı olarak kabul edilir. Bu nedenle insanlar ölen yakınlarını mezarları başında anarak çeşitli gelenekleri, törenleri yerine getirir.

Genel olarak ölülerin gömülmesi İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi tek tanrılı dinlerde görülürken, mezarlıkların saygı duyulması gereken mekanlar olduğu düşüncesi tüm toplumlarda ve dinlerde kabul edilmiş yazısız kanunlardır.

Önemli İsimler Yer Alıyor

Ankara’da Cumhuriyet tarihi için önemli olan birçok ismin yattığı Cebeci Asri Mezarlığı’nda gayrimüslim mezarları da bulunuyor. Mezarlığın bir bölümü Hristiyanlar ve Museviler için ayrılırken, kendi kültürleri çerçevesinde gömülen gayrimüslimlerin mezarları bazı kendini bilmez insanlar tarafından tahrip ediliyor.

Gayrimüslim mezarların birçoğu bilinçli bir şekilde duvar kırmak için kullanılan gereçlerle yerle bir edilirken, üzerinde değerli maddelerin bulunduğu taşlar ise çalınıyor. Mezarların bir kısmı aileleri tarafından tekrar tekrar yaptırılırken, yakınları uzakta olan mezarların hali ise içler acısı durumda.

Tüm toplumlar için değerli olan ve kutsal kabul edilen mezarlar ne yazık ki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bu saygıyı göremiyor. Savaş meydanlarında dahi ölülerin toplanması ve tarafların törenler düzenleyebilmesi için ateş-kes ilan edilirken, 21. yy’da, Ankara’nın göbeğinde yer alan bir mezarlıkta bu çirkin davranışların yaşanması işin üzücü boyutunu arttırıyor.

Yasalara göre mezarlıklara, mezarlık yetkilileri müdahale de bulunamıyor. Belediye ölünün yakınının isteği üzerine mezarda değişiklik yapabiliyor ancak Cebeci Asri Mezarlığı’nda yatan gayrimüslimlerin ailelerinin Türkiye dışında olduğu düşünülecek olursa, belediyenin bu gidişata bir dur demesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Mezarlıklar tamir edilmese bile en azından daha fazla zarar görmemesi için önlemlerin arttırılması gerekliliği su götürmez bir gerçek.