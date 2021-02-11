Gastronomi kenti Hatay, yöresel ürünlerini tescilliyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESO) tarafından gastronomi kenti seçilen Hatay, coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünlerini tek tek tescilliyor. Bugüne kadar kentte, Antakya peynirli künefesi, Antakya sürkü (çökeleği), Antakya küflü sürkü (çökeleği), Antakya kağıt kebabı, Antakya tuzlu yoğurdu ve tüketilen gıdaların yanı sıra sahne sanatlarında kullanılan, üflemeli bir çalgı türü olan Samandağ neyi de coğrafi işareti alınarak tescillendi. Kentte, tescil aşamasında olan beş yöresel ürün daha bulunuyor.

UNESCO, gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na layık görülen Hatay’da, kente ait yöresel ürünler tescilleniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) destekleriyle alınan tescilli ürünlere her bir yenisi ekleniyor. Kentte, bu güne kadar, yöresel anlamda, Antakya künefesi, Antakya sürkü, Antakya küflü sürkü, Antakya kağıt kebabı, Antakya tuzlu yoğurdu ve üflemeli bir çalgı türü olan Samandağ neyi de coğrafi işareti alınarak tescillendi.

ATSO, TÜRKİYE’DE HER İKİ ALANDA İLK 5’TE

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, coğrafi işaret sürecinde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, TOBB’un açıkladığı 2020 yılında coğrafi işaretlerinde sıralamasında ATSO’nun 360 oda ve borsa içinde 5’inci sırada yer aldığını, başvuru sayısında da 3’üncü olduğunu söyledi. Çinçin, bu konuda Türkiye’deki tüm Hataylıların ve gastronomiye gönül vermiş herkesin görüşlerine açık olduklarını belirtti.

‘SIRADA BEŞ ÜRÜN DAHA VAR’

ATSO olarak coğrafi ürünler serüvenine 2005 yılında Antakya peynirli künefesi başladıklarını aktaran Çinçin, “2007 yılında ilk tescilimiz olan künefemizi aldık, akabinde 2018 yılında Antakya sürk çökeleği, küflü sürk çökeleği, 2020 yılında kağıt kebabı, tuzlu yoğurt, Samandağ ney kamışının tescili alındı. Tüketilen gıdaların dışında, sahne sanatlarında kullanıla ney kamışının da tescilini almış olduk. Şimdi sırada beş ürünümüz daha var. O ürünlerimiz ise, Antakya künefelik peyniri, carra peyniri, kabak tatlısı, nar ekşisidir” dedi.

ANTAKYA KÜNEFESİ, AVRUPA YOLCUSU

Kentin eşsiz lezzetlerinden olan Antakya künefesinin Avrupa Birliği başvurusunu yaptıklarını aktaran Çinçin, “Antakya künefesinin, Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilmesi için, uluslararası tescil müracaatımız var. Bu lezzetimizin tescil edilme işlemlerinde sona gelindiğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz” diye konuştu.

‘TESCİL, O ÜRÜNÜN KİMLİĞİDİR’

Bir ürünün coğrafi işaret almasının çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Çinçin, şunları söyledi:

“Üretim standardının belirlenmesi, hijyeninin sağlanması yönünden önem arz ediyor. Coğrafi işaret hem ürünü denetlenebilir hale getiriyor tarif olunca, hem de bizden sonraki nesillere aktarılması ve zaman içinde ürünün değişim göstermemesi aynı lezzeti binlerce yıl taşımaya hizmet ediyor. Tescil, bir prestijdir, bir kartvizittir, o ürünün kimliğidir. Hatay’ın ürünü çok, bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kentin diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğine ihtiyaç var. Onlar da belli ürünlere müracaat yapılabilirler. ATSO olarak bu konuda ön ayak olmaya ve yardımcı olmaya hazırız.”

Çinçin, kentin yöresel ürünlerinin tescili sürecine katkılarından dolayı DOĞAKA’ya, Mustafa Kemal Üniversitesi’ni temsilen Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, Doç. Dr. Yelda Güzel ve Öğr. Gör. Kadriye Şahin ve marka tescil işlemlerinin sahibi Huriye Özener’e teşekkür etti.

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