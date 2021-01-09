Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA’nın Salihli ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız’ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.
15 yıl Salihli Devlet Hastanesi’nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız’ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
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Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü
Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA’nın Salihli ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.