Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, O ANLARI ANLATTI Düzce’de, itfaiye ekiplerince minibüsünün altından köpeğin kurtarıldığı sürücü Murat Çalışkan (45), "Araca binerken her şey olabilir, diye biniyorsun. Ama böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsun. Ben...