Adana’da kız arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul’dan gelen Birol A.’nın (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1’i çocuk 3 kişi 15 dakikada yakalandı.

İddiaya göre, İstanbul’da oturan Birol A., kız arkadaşını ziyaret etmek için uçakla Adana’ya geldi. Akşam yeniden İstanbul’a gidecek olan Birol A., kız arkadaşından ayrıldıktan sonra havalimanına doğru yola koyuldu.

Bir süre yürüyen Birol A., yolunu kaybederek Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına niçin gideceğini soran Birol A., yol tanımını aldı. Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. (19) ve F.B (15), Ayaz’ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz’ın üstünde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların suç duyurusu üzerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri 15 dakika sonra kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler buradaki sorgularının sonrasında adliyeye sevk edildi. olayla alakalı soruşturma sürüyor.