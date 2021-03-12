Garajda çıkan yangında panelvan araç kül oldu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de bir evin bahçesindeki garajda park halinde olan panelvan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde ki İmdat S.’ye ait müstakil evin garajında bulunan panelvan araçta dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, garajda park halindeki panelvan araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yoğun dumandan etkilenen araç sahibi İmdat S. ise tedavisi için ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

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