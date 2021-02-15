Şehitlerimize veda

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle toprağa verildi. Törene şehidin üniformasını giyerek katılan resmi nikah kıydığı, ancak düğününü yapamadığı eşi Emine Sarı, tabuta kapanarak, “Ben seni hep bekledim, bekleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü.

Hasan Sarı ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan şehit Hüseyin Sarı’nın cenazesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak helallik için Mağralı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Ulu Camii’ne getirildi. Buradaki törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene şehidin resmi nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı için Kahramanmaraş’a gelirken kaçırıldığı için düğün yapamadığı eşi Emine Sarı ile kardeşi Ramazan Sarı, asker üniforması giyerek geldi. İl Müftüsü Celal Sürgeç, törene katılanlardan helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Hüseyin Sarı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda cenaze nakil aracına taşındı. Şehit Hüseyin Sarı, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

2015’TE KAÇIRILDI

Hüseyin Sarı, resmi nikâh kıydığı nişanlısı Emine Sarı ile yapacağı düğün için 13 Ağustos 2015’te yolcu otobüsü ile memleketi Kahramanmaraş’a gelirken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılmıştı. Sarı, kaçırılmasaydı bir hafta sonra düğün yapacaktı.

MUHAMMET SALİH KANCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından bir mağarada şehit edilen Muhammet Salih Kanca’nın cenazesi, bu sabah askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası Kanca’nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü. Öğle vakti Büyük Cami’de düzenlenen cenaze törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit Kanca’nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Abdülhamit Kanca törende taziyeleri kabul ederken şehidin annesi Yurdagül Kanca’nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Muhammet Salih Kanca’nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

PKK’NIN ŞEHİT ETTİĞİ AYDIN KÖSE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

IRAK’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Aydın Köse (35), memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara hesabını soracağız” dedi.

Irak’ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı’nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye’ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse’nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.

Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.

‘İNLERİNE GİRECEK ONLARA HESABINI SORACAĞIZ’

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Köse ve diğer şehitlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

“Bugün Aydın Köse kardeşimizin ebediyete uğurlamak için ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, şahadet şerbetini içmiş kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için yüce kitabımız buyuruyor ki; ‘onlara sakın ölü demeyin onlar ölü değillerdir’ işte böyle bir ödülle ödüllendirilmişlerdir. Bugün burada ebediyete gönderiyor olacağız. Ülkemizin bu konudaki Türkiye’mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek onlara hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize başta bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz kardeşimiz Aydın Köse kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum.”

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından binlerce kişi Türk bayrağına sarılı şehit Aydın Köse’nin tabutunu omuzlara aldı. Aydın Köse, omuzlarda tekbirler eşliğinde taşındığı Salkımbağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Mahir ALAN-Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)-



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT GICIR, BALIKESİR’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen ‘Pençe Kartal 2’ operasyonu esnasında yapılan mağara aramasında naaşına ulaşılan Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın cenazesi, uçakla Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü’ne getirildi. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinin önünde helallik alınan Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın cenazesi, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi’ne getirildi.



Buradaki cenaze törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, askerler, siyasiler ve bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın babası Musa Gıcır, anne Zülbiye Gıcır ablası Gönül Gıcır ve kardeşi Ahmet Gıcır cenaze töreninde duygulu anlar yaşadı.



Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, kırsal Çandır Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Fatih Emrah ERDOĞAN- BALIKESİR- DHA-