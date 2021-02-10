Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı / Fotoğraflar

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CHP’li belediye meclis üyesi intihar etti
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan Tugay A. (28), dün gece yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atlayarak yaşamına son...
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde...
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