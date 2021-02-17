Gara şehitleri için Avcılar’da bir araya geldiler

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki Gara Bölgesi’nde bir mağarada katlettiği 13 vatandaşın anısına saygıda bulunmak üzere Avcılar’da yapılan “Bayrağını Al Gel” çağrısı üzerine yaklaşık 100 kişi toplandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin çağrısı üzerine Havuz Meydanı’nda bir araya gelen grup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu. CHP, İyi Parti, DSP ve Vatan Partisi ilçe yöneticilerinin yanı sıra Avcılar Kent Konseyi ve bazı sendikacılar PKK’nın terörüne tepki gösterdi.

Vatan Partisi Avcılar İlce Başkanı Yavuz Demirel yaptığı konuşmada, “Çözüm; HDP’nin bir an önce kapatılması gerekiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı’na 3 kez başvurduk. Bu parti ile ilgili bir an önce kapatma davası açılması gerekiyor. 2021 bütçesinden bu partiye 52 milyon TL ödenmiştir. Bu para Gara’da Mehmetçik’e kurşun olarak dönmüştür” dedi.

Toplantıya katılanlar ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye slogan attıktan sonra dağıldı.

(FOTOĞRAF)